Управляющую компанию в Волгограде по суду обязали выполнить свои обязанности

Арбитражный суд Волгоградской области признал законным предписание инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области об устранении нарушений лицензионных требований, вынесенное в адрес ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда по региону, инспекция госжилнадзора области выявила ненадлежащее техническое состояние общего имущества в многоквартирных домах №12А по ул. Хользунова, № 10А по ул. Штеменко, № 48 по ул. Таращанцев, № 141, 143 по пр. им. В.И. Ленина, № 3 по ул. генерала Гуртьева в Волгограде. Это отмостки, балконные и карнизные плиты, фасады, наружная водосточная система, входные группы и двери, отделочный слой стен и потолков в подъездах, лестничные площадки и марши, оконные заполнения, мусоропровод, выходы на чердачное помещение, системы освещения и отопления в подъездах. Кроме того, в ненадлежащем санитарном состоянии и все подъезды в данных многоквартирных домах. В результате инспекцией еще в прошлом году были выданы предписания об устранении всех нарушений, однако в ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» посчитали, что данное предписание является незаконным, нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Но Арбитражный суд пришел к другому выводу. Как говорится в его решении, цитируем, «обстоятельства свидетельствуют о несоблюдении ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» условий договоров управления многоквартирными домами, … обязано устранить выявленные нарушения, … Оспариваемое предписание не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы управляющей организации».

Решение вступило в законную силу.



