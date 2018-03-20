Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 20.03.2018 14:14

Управляющую компанию в Волгограде по суду обязали выполнить свои обязанности

Арбитражный суд Волгоградской области признал законным предписание инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области об устранении нарушений лицензионных требований, вынесенное в адрес ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда по региону, инспекция госжилнадзора области выявила ненадлежащее техническое состояние общего имущества в многоквартирных домах №12А по ул. Хользунова, № 10А по ул. Штеменко, № 48 по ул. Таращанцев, № 141, 143 по пр. им. В.И. Ленина, № 3 по ул. генерала Гуртьева в Волгограде. Это отмостки, балконные и карнизные плиты, фасады, наружная водосточная система, входные группы и двери, отделочный слой стен и потолков в подъездах, лестничные площадки и марши, оконные заполнения, мусоропровод, выходы на чердачное помещение, системы освещения и отопления в подъездах. Кроме того, в ненадлежащем санитарном состоянии и все подъезды в данных многоквартирных домах. В результате инспекцией еще в прошлом году были выданы предписания об устранении всех нарушений, однако в ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» посчитали, что данное предписание является незаконным, нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Но Арбитражный суд пришел к другому выводу. Как говорится в его решении, цитируем, «обстоятельства свидетельствуют о несоблюдении ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» условий договоров управления многоквартирными домами, … обязано устранить выявленные нарушения,  … Оспариваемое предписание не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы управляющей организации». 
Решение вступило в законную силу.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Экс-глава Городищенского района Волгоградской области выйдет на свободу в 2031 годуВ Волгоградской области открыли новый комфортабельный ИВСЯпонские предприниматели готовы делиться с российским бизнесом технологиями переработки мусораПосле двух побед "Ротор-Волгоград" постигла неудача в матче с "Балтикой" 0:1В Волгограде ветеран Великой Отечественной войны Владимир Туров принимает поздравления
 
Актуальные интервью и комментарии

Закон Волгоградской области: итоги референдума обязательны к исполнению

Студент из Волгограда заочно познакомил Владимира Путина с роботом для сбивания сосулек

Плюшки и пляски: в Волгоградской области день выборов президента проходит бодро

Решение, принятое на областном референдуме, является обязательным и не нуждается в дополнительном утверждении. Так гласит статья 52 закона...

(На фото: слева Давид Азарян) Рассказать президенту России Владимиру Путину о своих научных разработках удалось студенту ВолгГТУ Давиду...

С самого раннего утра ИА «Высота 102» следит за ходом голосования в Волгоградской области. Одно из главных наблюдений - на...

Общество 20.03.2018 14:58

Дольщики долгостроя под Волгоградом в город Изумрудный идут дорогой трудной Сегодня дольщики ЖК «Изумрудный город», который возводится на ул. Чулкова в городе Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области, в очередной раз потребовали от застройщика ответа на главный вопрос – когда они смогут заехать в свои квартиры? Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на строительной площадке комплекса состоялась встреча несостоявшихся новоселов, представителей инспекции госстройнадзора по Волгоградской области и руководителя компании «Строительные системы» Артема Бирюкова. По словам жителей, дома в жилом комплексе должны были сдать еще в 2015 году, однако до сих пор они не введены в эксплуатацию. Дольщикам даже не удалось зайти в дом, где они должны были жить уже...
Прочитана: 635 раз
Общество 20.03.2018 14:45

В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области  распространила проект Основ государственной пограничной политики Российской Федерации. Как говорится в сообщении, отмечает ИА «Высота 102», развитие защиты национальных интересов в пограничном пространстве, вопрос поддержания взаимовыгодного, дружественного приграничного сотрудничества касается и волгоградского региона, так как на территории Волгоградской области по Палласовскому и Старополтавскому районам пролегает более 240-километровый участок российско-казахстанской границы. Пограничный контроль осуществляется в пяти пунктах пропуска, среди которых два двусторонних автомобильных в п. Вишневка и п. Полынный, два многосторонних железнодорожных в п. Кайсацкое и п. Эльтон, а также один воздушный пункт пропуска –...
Прочитана: 189 раз
Общество 20.03.2018 14:20

МЧС предупреждает: на Волгоградскую область снова идет непогода Очередное ухудшение погодных условий на территории области ожидается в ближайшие двое суток. Об этом, со ссылкой на прогнозы синоптиков, рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС. Так, 20 и 21 марта ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, снега с дождем, местами метели. В отдельных районах - гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега. Оперативные группы круглосуточно мониторят дорожную обстановку. Мобильные пункты обогрева на базе техники с высокой проходимостью находятся в 30-минутной готовности к применению. В них есть все необходимое, чтобы люди в тепле и сухости переждали непогоду, могли зарядить телефоны. Силы и средства областного МЧС готовы к...
Прочитана: 1595 раз
Выборы 20.03.2018 13:45

В Волгограде 20 коммунистов митинговали против результатов выборов Малочисленная акция протеста членов волгоградского обкома КПРФ прошла сегодня на площади Ленина в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", у памятника вождю мирового пролетариата собралось всего 20 человек, хотя местный обком заявлял 100 участников. Члены партии держали в руках плакаты "За честные выборы!". Секретарь Центрального районного отделения КПРФ Сергей Абрамов пояснил, что коммунисты считают, что выборы прошли нечестно. "Результаты голосования может были и честными, но во время предвыборной кампании у кандидатов были неравные условия", - пояснил член партии. Напомним, что в Волгоградской области после обработки 100% протоколов явка на выборах...
Прочитана: 608 раз
Расследования 20.03.2018 13:11

Обвиняемый в двойном убийстве не хочет быть антигероем публикаций в волгоградских СМИ Обвиняемому в зверском убийстве двух девушек Александру Масленникову не нравятся публикации о нем в местных СМИ. Сегодня на предварительном судебном слушании уголовного дела он ходатайствовал перед судом о запрете фото- и видеосъемки процесса журналистами, сообщает ИА «Высота 102». На просьбу судьи обосновать свою позицию, Масленников заявил, что СМИ «переворачивают все с ног на голову». Однако судья разъяснил, что данный процесс является открытым и причин для отказа представителям средств массовой информации в съемке не усматривается. Участие в сегодняшнем слушании приняли близкие погибшей Ольги Шапошниковой. Первое, что сказал гражданский муж убитой, как увидел подсудимого еще перед слушанием было:...
Прочитана: 4929 раз
Расследования 20.03.2018 12:35

Двое безработных приговорены Тракторозаводским районным судом Волгограда в общей сложности к 22 годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. В суде доказано, что они через сеть Интернет получали указания от неустановленного следствием лица по сбыту наркотиков. В их обязанности входили расфасовка наркотиков, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику. Наркосбытчиков задержали в мае прошлого года, когда они раскладывали по тайникам крупную партию зелья. Противоправная деятельность была пресечена полицейскими. После задержания сообщников по месту их жительства и в тайниках было обнаружено и изъято...
Прочитана: 712 раз
Астрахань 20.03.2018 12:04

На трассе Астрахань – Волгоград произошло шесть аварий за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Астрахань 24» в областной спасательно-пожарной службе, ДТП произошли практически на одном и том же участке дороги. Причиной возникновения аварий стали сильный ветер и гололед.  Так, на 201-м км трассы  Волгоград – Астрахань в Ахтубинском районе порывами ветра на обочину снесло "КамАЗ" с прицепом, перевозивший зерно. На 197-м км данной трассы порывами ветра снесло на обочину автомобиль Mercedes с полуприцепом. Водитель перевозил химикаты. На 203-м км порывами ветра снесло на обочину автомобиль "Iveco" с полуприцепом. Водитель также перевозил химикаты. «Во всех трех случаях водители не пострадали. Спасатели...
Прочитана: 986 раз
Спорт 20.03.2018 11:52

Эксперты FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» едут в Волгоград с проверкой стадиона к ЧМ-2018 Эксперты FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» посетят стадион ЧМ-2018 в Волгограде 25 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в    оргкомитете «Россия-2018», в состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ. Делегацию возглавляют генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Основная цель визита – обсуждение операционной деятельности стадионов во время ЧМ-2018. С 20 по 26 марта делегация посетит также «Екатеринбург...
Прочитана: 2459 раз
Общество 20.03.2018 11:44

Сегодня в рамках проверки были подняты по тревоге подразделения оперативного реагирования соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Южного военного округа. В учебном мероприятии, был блокирован условный противник при попытке проникновения на территорию военного городка с целью захвата парка боевых машин. Для усиления группы оперативного реагирования к проверке были привлечены боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу и поддержали огнем из крупнокалиберных пулеметов для перегруппировки военнослужащих. Личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника в захваченных районах. В ходе учения военные медики, оперативно оказали первую медицинскую...
Прочитана: 822 раз
Расследования 20.03.2018 11:28

В Волгограде назначена дата суда по делу о зверском убийстве двух волжанок Обвиняемому в убийстве двух волжанок Александру Масленникову на полгода продлили арест и назначили дату первого судебного заседания, сообщает с судебного слушания корреспондент ИА «Высота 102». Рассмотрение уголовного дела в суде начнется 2 апреля.  Сегодня Масленникова доставили в областной суд на предварительное судебное заседание. Его провели по коридору в наручниках, а затем поместили за решетку. На суд пришли четверо близких убитой волжанки Ольги Шапошниковой. Ее гражданский муж Артем в беседе с журналистами заявил, что будет просить о самом суровом наказании для убийцы - пожизненном лишении свободы. Артем планирует ходить на все...
Прочитана: 3345 раз
Расследования 20.03.2018 11:25

К 1 году и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорен житель Волгограда Вугар Джафаров за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, его сообщник - Гагик Тамазян получил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Установлено, что в сентябре - ноябре 2016 года Джафаров и Тамазян, имея в распоряжении паспортные данные своих знакомых, осуществляли фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Для этого сообщники подготавливали и предоставляли через почту в отдел полиции по вопросам миграции уведомления о прибытии иностранных граждан...
Прочитана: 474 раз
Общество 20.03.2018 10:58

Жители Приморского сельского поселения Калачевского района Волгоградской области оказались отрезанными от внешнего мира из-за прекращения транспортного сообщения с райцентром. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, перестала функционировать маршрутка «Приморский-Калач-на-Дону», которая заходила в три хутора – Приморский, Тихоновка и Колпачки. Большая часть населения хуторов – это пенсионеры, которые лишились возможности ездить в райцентр в "Сбербанк", в больницу и магазины. До трассы, где курсирует другой транспорт, от хуторов – километров восемь, еще четыре – до железнодорожной станции. Пенсионеры такое расстояние одолеть не в состоянии. «В дореволюционные времена хотя бы подводы лошадиные были, а сейчас у нас ни того, ни другого», - сетуют...
Прочитана: 2875 раз
Расследования 20.03.2018 10:14

В Волгоградской области бесследно исчез подросток в свой день рождения Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения в городе Волжском 15-летнего Артема Ожиганова. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР России по региону, дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По данным следствия, мальчик 16 марта примерно в 17 часов вышел из дома и направился совместно с друзьями в развлекательный центр "Океан" праздновать свой день рождения. Со слов друзей, перед этим они приобрели спиртные напитки в одном из торговых павильонов. После совместного отдыха около 20 часов этого же дня подростки решили разойтись по домам. Артем совместно тремя друзьями пошли провожать девушку, которая находилась...
Прочитана: 4702 раз
Общество 20.03.2018 09:56

Доска позора: Вместе со снегом в Волгоградской области «тает» асфальт Жители Средней Ахтубы посоветовали чиновникам каждый день ездить по трассе от Средней Ахтубы до Суходола.  Тогда бы они «прониклись» к этой проблеме, - сообщили ИА «Высота 102» о своей надежде ахтубинцы, и предприняли все меры, чтобы разбитую дорогу отремонтировать .  Примечательно, что на вопрос, который задают люди местной власти по поводу включения в план ремонта этой трассы,...
Прочитана: 2331 раз
Общество 20.03.2018 09:30

В Волгограде с третьей попытки попытаются отправить теплоход к острову Сарпинский Затянувшаяся зима упорно не давала жителям острова Сарпинский наконец-то воспользоваться водным сообщением «Волгоград – Культбаза». Как сообщили ИА «Высота 102» в речпорту, из-за метеоусловий начало навигации в этом направлении откладывалось - сроки сначала передвинули с 7 марта на 14-е, а теперь старт намечен ориентировочно на 21 марта. Завтра в 8.15 теплоход все же должен отправиться в свой первый рейс в этом сезоне. Специалисты пришли к заключению, что препятствий нет. Пока же, на Сарпинском островитяне по - прежнему страдают из-за сложностей с проездом на автотранспорте по местным дорогам. Сейчас, когда не функционирует речной маршрут от центральной набережной...
Прочитана: 1837 раз


20 марта 14:58
Дольщики долгостроя под Волгоградом в город Изумрудный идут дорогой трудной Комментарии2Смотреть фотографии
20 марта 14:45
Пограничники Волгоградской области готовятся к ЧМ-2018
20 марта 14:20
МЧС предупреждает: на Волгоградскую область снова идет непогодаСмотреть фотографии
20 марта 14:14
Управляющую компанию в Волгограде по суду обязали выполнить свои обязанности Комментарии2
20 марта 13:45
В Волгограде 20 коммунистов митинговали против результатов выборов Комментарии9Смотреть фотографии
20 марта 13:11
Обвиняемый в двойном убийстве не хочет быть антигероем публикаций в волгоградских СМИ Комментарии17Смотреть фотографииCмотреть видео
20 марта 12:35
В Волгограде наркосбытчики получили 22 года тюрьмы на двоих Комментарии1
20 марта 12:04
На трассе Волгоград – Астрахань порывами ветра на обочину снесло три грузовика
20 марта 11:52
Эксперты FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» едут в Волгоград с проверкой стадиона к ЧМ-2018 Комментарии13Смотреть фотографии
20 марта 11:44
Военнослужащие отразили нападение на парк боевой техники под Волгоградом Комментарии7
20 марта 11:28
В Волгограде назначена дата суда по делу о зверском убийстве двух волжанок Комментарии6Смотреть фотографии
20 марта 11:25
Жителя Волгограда отправили в колонию за фиктивную прописку 28 иностранцев Комментарии3
20 марта 10:58
Последняя маршрутка оставила без связи с внешним миром жителей сельского поселения Волгоградской области Комментарии15
20 марта 10:14
В Волгоградской области бесследно исчез подросток в свой день рождения Комментарии9Смотреть фотографии
20 марта 09:56
Доска позора: Вместе со снегом в Волгоградской области «тает» асфальт Комментарии34Смотреть фотографии
20 марта 09:30
В Волгограде с третьей попытки попытаются отправить теплоход к острову Сарпинский Комментарии15Смотреть фотографии
20 марта 09:00
В Волгоградской области поселок попал в ледяной плен из-за прохудившейся башни Комментарии8Смотреть фотографии
20 марта 05:04
Жители Волгоградской области потеряли 1 миллиард рублей доходов Комментарии56
19 марта 20:01
«Высота 102 ТВ»: После выборов власти Волгоградской области бросают силы на подготовку к ЧМ-2018 Комментарии9Cмотреть видео
19 марта 18:32
В Волгоградской области на обучение детей-аутистов не хватает ресурсов Комментарии18Смотреть фотографии
Общество
20 марта 14:58
Дольщики долгостроя под Волгоградом в город Изумрудный идут дорогой трудной Комментарии2Смотреть фотографии
20 марта 14:45
Пограничники Волгоградской области готовятся к ЧМ-2018
20 марта 14:20
МЧС предупреждает: на Волгоградскую область снова идет непогодаСмотреть фотографии
20 марта 14:14
Управляющую компанию в Волгограде по суду обязали выполнить свои обязанности Комментарии2
20 марта 11:44
Военнослужащие отразили нападение на парк боевой техники под Волгоградом Комментарии7
20 марта 10:58
Последняя маршрутка оставила без связи с внешним миром жителей сельского поселения Волгоградской области Комментарии15
20 марта 09:56
Доска позора: Вместе со снегом в Волгоградской области «тает» асфальт Комментарии34Смотреть фотографии
20 марта 09:30
В Волгограде с третьей попытки попытаются отправить теплоход к острову Сарпинский Комментарии15Смотреть фотографии
20 марта 09:00
В Волгоградской области поселок попал в ледяной плен из-за прохудившейся башни Комментарии8Смотреть фотографии
19 марта 18:32
В Волгоградской области на обучение детей-аутистов не хватает ресурсов Комментарии18Смотреть фотографии
19 марта 17:58
В Волгоградской области требуют независимого расследования в обстоятельствах похищения 11-летней девочки Комментарии21Смотреть фотографии
19 марта 17:04
Волжские обманутые дольщики выигрывают миллионные иски у страховщиков Комментарии5Смотреть фотографии
19 марта 16:23
В Волгоградской области восстановили движение на Элисту и Каменск-Шахтинский Комментарии4
19 марта 14:46
В Волгоградской области из-за непогоды перекрыты две трассы на Ростов и Элисту Комментарии2Смотреть фотографии
19 марта 14:20
Сдачу дома для переселенцев в Калаче-на-Дону в Волгоградской области затянули из-за ЧП на стройке Комментарии1Смотреть фотографии
19 марта 11:52
Военные кинологи в Волгограде учат собак отказываться от еды и слушать взрывы Комментарии5
19 марта 11:46
Волгоградский суд обязал фирму из Калмыкии выплатить более 35 млн рублей за непостроенное в Крыму СИЗО Комментарии8
19 марта 11:25
Чиновников Волгограда уличили в некомпетентности Комментарии18
19 марта 09:40
Столичный комик Руслан Белый жестко «проехался» по Волгограду Комментарии44Смотреть фотографии
19 марта 07:09
В Волгограде до часа пик коммунальщики спешат расчистить дороги от снежной каши Комментарии18
18 марта 20:06
В Волгограде празднуют четвертую годовщину воссоединения с КрымомСмотреть фотографии
18 марта 19:58
Зимнее ненастье не покинет Волгоградскую область и завтра
18 марта 16:46
Водителей Волгограда и области предупредили об опасности на дорогах
18 марта 15:09
В Волгограде ветеран Великой Отечественной войны Владимир Туров принимает поздравленияСмотреть фотографии
18 марта 14:49
Бывшие граждане Украины впервые голосуют на выборах президента России в ВолгоградеСмотреть фотографии
18 марта 12:36
Гигантский циферблат из машин и мотоциклов собрали в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17 марта 20:48
В Волгограде в день выборов бесплатные троллейбусы и трамваи будут ходить часто и допозднаСмотреть фотографии
17 марта 17:54
В Волжском назовут территории, свободные от спиртного
17 марта 15:01
На юге Волгограда молодежный клуб для инвалидов ожидают приятные хлопотыСмотреть фотографии
17 марта 14:03
Прорвало: заведующая детсада в Краснослободске Волгоградской области взбунтовалась из-за канализацииCмотреть видео
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

 

   

ФИНГРАМОТНОСТЬ

10 принципов подбора выгодных условий кредита

  

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 20 Марта, Вт
Волгоград
температура -3..-5 С, давление 747..749 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 4 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
20 Марта, Вт
1 $ 57.5521 руб.
1 € 70.6049 руб.
1 GBP 80.1701 руб.
1 CHF 60.3019 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
         
       
       

 

Обсуждают в форуме

Точка подсчета: в Волгоградской области объявили об окончательных результатах выборовКомментарии141
Закон Волгоградской области: итоги референдума обязательны к исполнениюКомментарии133
В Волгограде единороссы в соцсетях объявили срочную мобилизацию избирателейКомментарии67
Бывший мэр Волгограда: Олег Табаков 11 лет назад поддержал меня в СИЗОКомментарии62
Конфликт элит и скудный бюджет: спикер Госдумы рассказал о работе волгоградского губернатораКомментарии59
Жители Волгоградской области потеряли 1 миллиард рублей доходовКомментарии56
В Волгоградской области подсчет голосов уточнил результаты победителя и проигравшихКомментарии55
В Волгоградской области растет собираемость налоговКомментарии47
Волгоградский предприниматель усомнилась в профессионализме заказчиков озеленения шоссе АвиаторовКомментарии45
Столичный комик Руслан Белый жестко «проехался» по ВолгоградуКомментарии44
Шикарный подарок волгоградцам: в день выборов общественный транспорт будет ходить бесплатноКомментарии43
В Волгограде готовятся к рабочему визиту спикера Госдумы Вячеслава ВолодинаКомментарии41
В Волгограде хотят снести гаражный городокКомментарии41
В Волгограде облизбирком аннулировал итоги голосования на одном избирательном участкеКомментарии36
Доска позора: Вместе со снегом в Волгоградской области «тает» асфальтКомментарии34

Самые читаемые новости

В Волгограде в день выборов бесплатные троллейбусы и трамваи будут ходить часто и допоздна
Просмотров: 19807
Плюшки и пляски: в Волгоградской области день выборов президента проходит бодроКомментарии13
Просмотров: 18693
В детсаду Волгограда член УИК показал избирателям «эротическое шоу»
Просмотров: 18387
Закон Волгоградской области: итоги референдума обязательны к исполнениюКомментарии133
Просмотров: 16970
«Высота 102 ТВ»: После выборов власти Волгоградской области бросают силы на подготовку к ЧМ-2018Комментарии9
Просмотров: 16953
На референдуме Волгоградской области московское время пока проигрывает
Просмотров: 12579
В Волгоградской области подсчет голосов уточнил результаты победителя и проигравшихКомментарии55
Просмотров: 7429
В Волгограде облизбирком аннулировал итоги голосования на одном избирательном участкеКомментарии36
Просмотров: 7376
Столичный комик Руслан Белый жестко «проехался» по ВолгоградуКомментарии44
Просмотров: 7143
Предварительные итоги: в Волгоградской области лучше голосовали за Путина, чем в целом по России
Просмотров: 6954

Рекомендуемые к прочтению новости

Прорвало: заведующая детсада в Краснослободске Волгоградской области взбунтовалась из-за канализации
Рекомендации: +47 / 5-
Закон Волгоградской области: итоги референдума обязательны к исполнениюКомментарии133
Рекомендации: +30 / 6-
На референдуме Волгоградской области московское время пока проигрывает
Рекомендации: +29 / 7-
Губернатор Волгоградской области проголосовал с утра пораньше
Рекомендации: +25 / 12-
Занимать за мной: глава администрации Волгограда постоял в очереди на выборах
Рекомендации: +22 / 8-
В Волгограде облизбирком аннулировал итоги голосования на одном избирательном участкеКомментарии36
Рекомендации: +19 / 12-
В детсаду Волгограда член УИК показал избирателям «эротическое шоу»
Рекомендации: +18 / 16-
В Волгограде в день выборов бесплатные троллейбусы и трамваи будут ходить часто и допоздна
Рекомендации: +18 / 12-
Точка подсчета: в Волгоградской области объявили об окончательных результатах выборовКомментарии141
Рекомендации: +17 / 7-
"Доска позора": На улицах Краснослободска и Волгограда - весенний потопКомментарии20
Рекомендации: +15 / 5-