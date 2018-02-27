Офисное помещение площадью 111 квадратных метров в центре Волгограда готовится передать мэрия в безвозмездное пользование антимонопольному органу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные КСП города, помещение расположено в здании ИФНС России по Центральному району Волгограда на улице 7-ая Гвардейская, 12. Совсем недавно арендаторами этого объекта являлись реготделение партии «Единая Россия» и ИФНС. Однако договор с ними был расторгнут в декабре минувшего года. С просьбой к муниципалитету о представлении помещения обратилось само УФАС. В ведомстве пояснили, что с 2014 года в том же здании арендуют офис площадью 72 квадратных метра у коммерсантов и «платят значительную арендную плату, которая негативно отражается на финансовом состоянии учреждения».

Контрольно-счетная палата города не видит целесообразности в столь щедром подарке борцам за соблюдение антимонопольного законодательства. Сумма выпадающих доходов для бюджета города в год составит почти 81 тысячу рублей. Однако в администрации рассчитывают, что компенсируют денежную потерю активной кампанией по сдаче в найм свободных муниципальных помещений.

Примечательно, что офис, на который претендует УФАС, находится в залоге у банка «Возрождение». Однако кредитное учреждение письменно уже уведомило власти города о том, что не возражает против того, что помещение займут антимонопольщики.

В КСП Волгограда, между тем, отмечают, что эффективность использования муниципального имущества влияет на показатели доходной части бюджета Волгограда.



