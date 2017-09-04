



Активисты группы «Я за солнечный час!» расклеивают листовки в Волгограде, Волжском, Михайловке и в других муниципалитетах для привлечения внимания жителей города и депутатов Волгоградской облдумы к решению вопроса о переводе стрелок.





Как рассказали ИА «Высота 102» активисты, листовки с ярко-желтыми рисунками появились в общественном транспорте, на остановках, на столбах. Содержание плакатов призывает не оставаться равнодушными к этой проблеме всех, кому надоела вечерняя темнота и сверхранние рассветы и кто поддерживает перевод стрелок на час вперед. По словам общественников, депутаты Волгоградской облдумы обещали рассмотреть законопроект об исчислении времени на первом после каникул заседании регпарламента. Пока повестки дня первого заседания облдумы на сайте регпарламента нет, однако в плане законотворческой деятельности на сентябрь этот вопрос числится.



