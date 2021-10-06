В Волжском простились с Почетным жителем города

Общество 06.10.2021 15:59
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06.10.2021 15:59
Сегодня в Волжском личный состав УМВД, ветераны, родные и близкие простились с Почетным гражданином города, участником Сталинградской битвы, подполковником милиции в отставке Николаем Федоровичем Королевым. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, ветеран скончался на 97-ом году жизни.
Николай Федорович Королев родился в Пензенской области 22 августа 1924 года. На фронт попал мальчишкой, приписав себе год до восемнадцатилетия. Был артиллеристом-наводчиком. На Сталинградский фронт попал в составе второй гвардейской армии под командованием генерала Родиона Малиновского незадолго до начала контрнаступления советских войск. За мужество и героизм был награжден двумя орденами Великой Отечественной войны I-й степени, орденом Славы III-й степени, нагрудным знаком "Знак Почёта" и многими медалями.
После войны работал старшим инспектором в отделе культуры Наровчатовского райисполкома Пензенской области, заведующим орготделом РК ВЛКСМ. По рекомендации райкома комсомола в 1951 году Королева направили на учебу в школу МГБ СССР г. Могилева Белорусской ССР. После ее окончания в 1953 году работал в Сталинграде старшим оперуполномоченным ОБХСС 13-го отделения милиции по обслуживанию поселка Волжский. А в 1954-м, в связи с приданием Волжскому статуса города, его направили в городской отдел милиции. В 1975 году Королев ушел на пенсию в звании майора милиции. В 2005 году президентским Указом ветерану было присвоено специальное звание подполковника милиции.
Руководство, личный состав и члены совета ветеранов УМВД России по городу Волжскому выражают соболезнование родным и близким Николая Федоровича.
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