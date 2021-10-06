Лучшие оперативники угрозыска в Волгоградской области получили новые автомобили

Общество 06.10.2021 10:11
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06.10.2021 10:11
Оперуполномоченный группы уголовного розыска отдела полиции по Калачевскому району стал лучшим сотрудником уголовного розыска в Волгоградской области. Итоги соответствующего ежегодного конкурса подвели в день 103-й годовщины образования УГРО в системе МВД, сообщили в областном Главке полиции.
Слова поздравления, благодарности и напутствия озвучили начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко и начальник управления уголовного розыска Андрей Еремеев. Они вручили переходящие кубки, дипломы, премии и ключи от новых служебных автомобилей подразделениям угрозыска по Кировскому району Волгограда, Котовскому и Алексеевскому районам как лучшим из лучших. Еще нескольких оперативников поощрили за раскрытие дел благодарственными письмами и почетными грамотами, в том числе от губернатора Волгоградской области.
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