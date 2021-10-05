Стройплощадку нового моста под Волгоградом перегородили мусорным кордоном

Общество 05.10.2021 13:41
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05.10.2021 13:41
Строители нового моста через ерик Гнилой в Среднеахтубинском районе написали заявление в полицию из-за попытки неизвестных лиц помешать возведению объекта. Как сообщил ИА «Высота 102» рабочий подрядной организации, группа людей приехала на легковом автомобиле на стройплощадку, где устроила кордон из мешков с мусором и развернула палатку.
«Они что, ограбили мусоровоз? Теперь просто сидят с этим мусором возле палатки, работу пришлось прервать из-за них. Сколько они еще собираются так сидеть и мешать нам выполнять свою работу? Это какой-то беспредел», – вопрошают недоумевающие дорожники. О странном инциденте подрядчик уведомил не только отдел полиции Среднеахтубинского района, но и дирекцию природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».
Напомним, подготовительные работы по возведению 420-метрового моста через ерик Гнилой начались пять дней назад. Как новый мост через ерик Осинки, он войдет в состав третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. После подготовки стройплощадки начнется установка 316 буронабивных свай.
Мосты через ерики и новая трасса соединят построенные ранее мосты через Ахтубу и Волгу. По этой магистрали пустят транспорт, который проходит транзитом через пойму, что избавит местных жителей от бесконечных пробок и ДТП, в том числе со смертельным исходом. Об этом люди неоднократно говорили властям. В качестве компенсации потерянных во время строительства деревьев в пойме высадят в десятки раз больше саженцев сосен, дубов и акаций. За ними будут ухаживать на протяжении 10 лет: первый год – подрядчик, затем лесничество.
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