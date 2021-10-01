Под Волгоградом стартует строительство моста через ерик Гнилой

Общество 01.10.2021 11:30
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01.10.2021 11:30
Строительная компания начала подготовку к возведению 420-метрового моста через ерик Гнилой в Волго-Ахтубинской пойме. Как и мост через Осинки, он войдет в состав третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, сообщили в администрации Волгоградской области.
После подготовки стройплощадки начнется установка 316 буронабивных свай. Аналогичные сваи сейчас устанавливают на стройке моста через ерик Осинки – готовы 22 штуки из 90. Далее строители начнут монтировать опоры сооружения и железобетонные балки пролетов.
Мосты через ерики и новая трасса соединят построенные ранее мосты через Ахтубу и Волгу. По этой магистрали пустят транспорт, который проходит транзитом через пойму, что избавит местных жителей от бесконечных пробок и ДТП, в том числе со смертельным исходом. Об этом люди неоднократно говорили властям, в том числе просили губернатора Андрея Бочарова реализовать проект третьего пускового комплекса. В качестве компенсации потерянных во время строительства деревьев в пойме высадят в десятки раз больше саженцев сосен, дубов и акаций. За ними будут ухаживать на протяжении 10 лет: первый год – подрядчик, затем лесничество.
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