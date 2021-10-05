В Волгограде у перевозчика обуви из Дагестана конфисковали весь товар

Общество 05.10.2021 09:43
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05.10.2021 09:43
По решению суда в Волгограде конфисковано 1146 пар обуви у ООО "Дагтранс Лайн", которое перевозило продукцию из Дагестана в Москву без обязательной маркировки. По информации управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, факт нахождения в обороте немаркированной обуви был выявлен сотрудниками управления в ходе совместных мероприятий, проводимых с Астраханской таможней.
Установлено, что часть указанных обувных товаров не имела маркировки средствами идентификации, нанесенной на обувные товары, их потребительскую упаковку или товарные ярлыки, в нарушение требований постановления правительства РФ от 05.07.2019 № 860. Согласно этому постановлению, с 1 июля 2020 года обувные товары подлежат обязательной маркировке средствами идентификации.
Отмечается, что другая часть обувных товаров была маркирована, но одним и тем же кодом идентификации. Количество таких повторений средств идентификации в маркировке указанных обувных товаров составило от 2 до 568.
В отношении юридического лица ООО "Дагтранс Лайн", осуществлявшего перевозку обувных товаров, было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП. По решению Центрального районного суда Волгограда общество признано виновным в указанном административном правонарушении. Назначен штраф в размере 50 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.
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