В Волгограде у перевозчика обуви из Дагестана конфисковали весь товар





По решению суда в Волгограде конфисковано 1146 пар обуви у ООО "Дагтранс Лайн", которое перевозило продукцию из Дагестана в Москву без обязательной маркировки. По информации управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, факт нахождения в обороте немаркированной обуви был выявлен сотрудниками управления в ходе совместных мероприятий, проводимых с Астраханской таможней.

Установлено, что часть указанных обувных товаров не имела маркировки средствами идентификации, нанесенной на обувные товары, их потребительскую упаковку или товарные ярлыки, в нарушение требований постановления правительства РФ от 05.07.2019 № 860. Согласно этому постановлению, с 1 июля 2020 года обувные товары подлежат обязательной маркировке средствами идентификации.

Отмечается, что другая часть обувных товаров была маркирована, но одним и тем же кодом идентификации. Количество таких повторений средств идентификации в маркировке указанных обувных товаров составило от 2 до 568.

В отношении юридического лица ООО "Дагтранс Лайн", осуществлявшего перевозку обувных товаров, было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП. По решению Центрального районного суда Волгограда общество признано виновным в указанном административном правонарушении. Назначен штраф в размере 50 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.



