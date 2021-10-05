Общество

В Волгограде у перевозчика обуви из Дагестана конфисковали весь товар

Общество 05.10.2021 09:43
0
05.10.2021 09:43


По решению суда в Волгограде конфисковано 1146 пар обуви у ООО "Дагтранс Лайн", которое перевозило продукцию из Дагестана в Москву без обязательной маркировки. По информации управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, факт нахождения в обороте немаркированной обуви был выявлен сотрудниками управления в ходе совместных мероприятий, проводимых с Астраханской таможней. 
Установлено, что часть указанных обувных товаров не имела маркировки средствами идентификации, нанесенной на обувные товары, их потребительскую упаковку или товарные ярлыки, в нарушение требований постановления правительства РФ от 05.07.2019 № 860. Согласно этому постановлению, с 1 июля 2020 года обувные товары подлежат обязательной маркировке средствами идентификации. 
Отмечается, что другая часть обувных товаров была маркирована, но одним и тем же кодом идентификации. Количество таких повторений средств идентификации в маркировке указанных обувных товаров составило от 2 до 568.
В отношении юридического лица ООО "Дагтранс Лайн", осуществлявшего перевозку обувных товаров, было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП. По решению Центрального районного суда Волгограда общество признано виновным в указанном административном правонарушении. Назначен штраф в размере 50 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
07.10.2021 13:55
Общество 07.10.2021 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2021 12:59
Общество 07.10.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2021 12:56
Общество 07.10.2021 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2021 12:43
Общество 07.10.2021 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2021 11:21
Общество 07.10.2021 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2021 10:53
Общество 07.10.2021 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2021 10:29
Общество 07.10.2021 10:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.10.2021 08:59
Общество 07.10.2021 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.10.2021 20:03
Общество 06.10.2021 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2021 17:57
Общество 06.10.2021 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2021 17:03
Общество 06.10.2021 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2021 15:59
Общество 06.10.2021 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2021 15:08
Общество 06.10.2021 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2021 12:57
Общество 06.10.2021 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.10.2021 11:56
Общество 06.10.2021 11:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:55
В Волгограде водителю пассажирского автобуса стало плохо за рулемСмотреть фотографии
13:13
Главе поселения в Волгоградской области не дали «взять под крышу» песчаный карьерСмотреть фотографии
12:59
Жителям Волгоградской области дали телефон для жалоб на отоплениеСмотреть фотографии
12:56
Оперштаб Волгоградской области озвучил пугающую статистику по коронавирусуСмотреть фотографии
12:43
В Волгоградской области проданную по дешевке землю вернули муниципалитетуСмотреть фотографии
11:24
Регоператор напоминает об ответственности за несвоевременную оплату за вывоз мусораСмотреть фотографии
11:21
Обвалившийся мост в Волгоградской области реконструируют до конца годаСмотреть фотографии
11:16
Прокурор Волгоградской области поддержал обвинение в жестоком убийстве пенсионеркиСмотреть фотографии
10:53
В горсаду Волгограда появятся многоугольные волки, лисы и медведиСмотреть фотографии
10:29
Волжские тепловые сети завершили подготовку к отопительному периоду и получили паспорт готовностиСмотреть фотографии
10:14
На «заговоренном» перекрестке в Волгограде снова произошло ДТПСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде спасли сидевшую на краю балкона высотки девушкуСмотреть фотографии
08:59
УК «Сириус»: в поддержании чистоты и порядка работаем на результатСмотреть фотографии
08:52
В Волгограде закрыли станцию скоростного трамвая «Площадь Ленина»Смотреть фотографии
07:50
ПСБ и УК Промсвязь запускают акцию «120 000 рублей за инвестиции в ПИФ»Смотреть фотографии
21:06
Браконьерский стан с 47 бочками «запрещенки» накрыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:03
Продавцы передвижной ярмарки играют в кошки-мышки с покупателями в ВолжскомСмотреть фотографии
19:02
Инструктор по вождению в Волжском устроил ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
17:57
Мэрия Волгограда объявила о запуске котельныхСмотреть фотографии
17:03
На выставке в Москве продегустируют волгоградский хренодёр и трехцветное салоСмотреть фотографии
16:47
Права граждан в системе ОМС, о которых важно знатьСмотреть фотографии
16:38
В Волгоградской области главу поселения подозревают в мошенничествеСмотреть фотографии
15:59
В Волжском простились с Почетным жителем городаСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде пострадавший в жутком ДТП ребенок находится в реанимацииСмотреть фотографии
14:28
Видео: силовики эпично задержали «липовых» продавцов зерна волгоградскому фермеруСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
Оперштаб Волгоградской области ужесточил антикоронавирусные ограниченияСмотреть фотографии
12:57
«Ответственность за людей – главная мотивация»: волжанин 40 лет провел за рулем скоройСмотреть фотографии
12:36
В Волгоградской области замедлилось распространение коронавирусаСмотреть фотографии
12:06
Полиция поймала подозрительного волгоградца с мешком марихуаны (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:56
«Патриарх рекомендовал»: Сергей Степашин помолился в волгоградском храмеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 