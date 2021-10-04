









Владельцы нескольких дорожных объектов в Камышинском районе получили очередную стопку предписаний от ГИБДД по Волгоградской области из-за их ужасающего состояния. Один из них – мост через реку Иловля в городе Петров Вал, который сделан из трухлявых досок и угрожает в любой момент обвалиться под проезжающим автомобилем, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.









«Объект не отвечает требованиям безопасности: состоит из несвойственных таким сооружениям конструктивных элементов, максимальная допустимая нагрузка не установлена, практически непригоден для движения», – прокомментировал замначальника отдела технического надзора УГИБДД регионального Главка полиции Олег Страхов.

Образец безалаберности представляет собой и один из железнодорожных переездов в Камышинском районе: проезжая его, автомобили цепляют кузовом асфальт и межрельсовое полотно из-за огромного перепада уровней.









Многочисленные нарушения законодательства инспекторы ГИБДД обнаружили и на пешеходных переходах. На «зебре» возле школы в Петров Вале нет подходов: когда человек переходит дорогу, то упирается в трубу. Рядом с переходом нет знаков, которые бы предупреждали водителей о находящейся поблизости школе.

В Камышине же благое дело – ремонт дороги возле одной из школ – проводят безо всяких предупреждающих знаков, ограждений и информационных щитов. Возле других учебных заведений не установлены знаки ограничения скорости и пешеходные ограждения, на проезжей части нет «лежачих полицейских».

В полиции отметили, что ранее владельцы транспортных объектов получали предписания и штрафы из-за тех же выявленных нарушений, однако должного эффекта эти меры не возымели.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.