Происшествия

Вандалы разбили витрину магазина в Волгограде (ВИДЕО)

Происшествия 04.10.2021 14:24
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04.10.2021 14:24




Камера наблюдения зафиксировала двух молодых людей, которые разбили витрину веломагазина в Краснооктябрьском районе Волгограда и убежали. Как сообщили ИА «Высота 102» сотрудники магазина, расположенного по адресу ул. маршала Еременко, 53, инцидент произошел примерно в 4 утра. «При открытии магазина мы обнаружили осколки и дыру в витрине», - пояснил сотрудник. По его словам, на место происшествия сразу вызвали полицейских, которые зафиксировали акт вандализма. На записи можно разглядеть, что один из злоумышленников выбивает витрину ногой. Сейчас молодых людей разыскивает полиция. 

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