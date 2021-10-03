В Волгограде в массовом ДТП из-за пьяного водителя пострадал мужчина

Происшествия 03.10.2021 10:43
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03.10.2021 10:43
По вине пьяного водителя в Волгограде накануне произошла массовая авария, в которой пострадал человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около восьми часов вечера 28-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем «ВАЗ-21100», на ул. Еременко допустил столкновение с автомашиной «Хендэ Солярис» под управлением 32-летнего водителя. Иномарка двигалась в попутном направлении и совершала поворот налево. После столкновения автомашина «Хендэ» врезалась в свою очередь в стоящий автомобиль «Ауди А4» под управлением 31-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины «Хендэ» с травмой был доставлен в больницу.
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