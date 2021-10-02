На трассе Волгоград-Москва машина улетела в кювет: трое пострадавших

Происшествия 02.10.2021 12:43
0
02.10.2021 12:43
В Новоаннинском районе Волгоградской области в ДТП пострадали три человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне на трассе "Волгоград-Москва". 39-летний водитель «Хендэ Солярис» не выбрал безопасную скорость движения, в результате машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель и его 63 и 37-летний пассажиры доставлены в больницу.
Реклама
Машина повисла на столбе в Волгограде01.10.2021 10:16
Происшествия 01.10.2021 10:16
Волгоградцы опоздали в аэропорт из-за застрявшего грузового поезда30.09.2021 19:16
Происшествия 30.09.2021 19:16
Из храма под Волгоградом похитили драгоценности30.09.2021 16:41
Происшествия 30.09.2021 16:41
Вандалы сорвали подвесные качели в обновленном парке Волгограда30.09.2021 15:25
Происшествия 30.09.2021 15:25
Пожилую миллионершу из Волгограда разорил лжеброкер30.09.2021 12:23
Происшествия 30.09.2021 12:23
"Жигули" с одурманенным водителем протаранили фасад магазина в Волгограде30.09.2021 10:39
Происшествия 30.09.2021 10:39
Сломавшийся «товарняк» оставил жителей Волгограда и Волжского без электрички30.09.2021 07:54
Происшествия 30.09.2021 07:54
Два человека погибли в ДТП с пожаром на федеральной трассе под Волгоградом29.09.2021 22:17
Происшествия 29.09.2021 22:17
Подземную плантацию конопли обнаружили под Волгоградом29.09.2021 12:59
Происшествия 29.09.2021 12:59
Волгоградская пенсионерка прошла «ритуал» и лишилась 200 тыс рублей29.09.2021 11:48
Происшествия 29.09.2021 11:48
Под Волгоградом задержали скрывшегося после смертельного ДТП водителя29.09.2021 10:28
Происшествия 29.09.2021 10:28
Пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом в Волгоградской области28.09.2021 22:00
Происшествия 28.09.2021 22:00
В Волгоградской области выявили новый очаг бешенства28.09.2021 16:20
Происшествия 28.09.2021 16:20
В Волгограде горят аварийные дома послевоенной постройки28.09.2021 10:14
Происшествия 28.09.2021 10:14
Женщина и ребенок пострадали из-за неуступчивого водителя под Волгоградом28.09.2021 09:39
Происшествия 28.09.2021 09:39
Реклама