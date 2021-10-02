Экономика

Снижение зарплат впервые зафиксировано в Волгоградской области

Экономика 02.10.2021 19:57
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02.10.2021 19:57


Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Волгоградской области снизилась впервые за последние несколько лет. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные Росстата, так, средняя зарплата работников организаций в регионе в июле составляла 37448 рублей. Это на 5% меньше, чем было в июне. Такая же тенденция зафиксирована во всех регионах ЮФО. Больше всего среднемесячная номинальная начисленная заработная плата снизилась в Калмыкии - почти на 20%. В Краснодарском крае и Ростовской области снижение примерно такое же, как и в Волгоградской области. 
Между тем, в Росстате утверждают, что средняя номинальная зарплата в Волгоградской области за полгода составила 36915 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года она выросла почти на 7%.

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