Клиентоортентированное решение: «Ростелеком» подключил умное видеонаблюдение для волгоградской стоматологической клиники
Телеком 01.10.2021 08:50 Реклама
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01.10.2021 08:50 Реклама
«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения для стоматологической клиники ООО «Лечебно-диагностический центр «Медсервис СБТ»в Волгограде. Технические специалисты национального провайдера подключили к облачному сервису «Видеонаблюдение для бизнеса» четыре IP-видеокамеры. Теперь руководство клиники в режиме реального времени видит трансляцию изображения и может оперативно реагировать на ситуации, которые вызывают затруднения у персонала.
«Наши посетители с порога должны чувствовать, что здесь работают профессионалы. Для нас важно соблюдение наших требований обслуживания, поэтому я должен быть в курсе, как наши сотрудники строят коммуникации с пациентами. Мы изучили возможности, которые нам может предоставить “Ростелеком”. В наших планах увеличить количество камер. Думаем еще организовать публичный Wi-Fi с авторизацией, что, несомненно, поможет нам лучше изучить посетителей и узнать их мнение о наших услугах», – рассказал Фирудин Джарула-Оглы Абдуллаев, директор ООО «Лечебно-диагностический центр «Медсервис СБТ».
Сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» от национального провайдера не требует сетевой инфраструктуры. Видеопоток передается сразу в облако по защищенному каналу и доступен в любой точке мира, где есть интернет. Трансляцию можно смотреть на мультимедийном экране одновременно со всех установленных камер. Видеоархив находится в надежном облачном хранилище «Ростелекома» и доступен до 30 дней.
«Сервис “Видеонаблюдение для бизнеса” востребован у бизнес-структур, потому как решает актуальные задачи, помогает организовать работу и контролировать рабочие процессы. Особенно он будет интересен тем организациям, которые стремятся оптимизировать расходы и не планируют значительные инвестиции в телеком-инфраструктуру», – подчеркнул Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Сегодня в Волгоградском регионе сервисом «Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» пользуются более 200 предприятий и организаций.Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.
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