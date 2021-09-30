Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ позволит увеличить банковское финансирование сферы жилищного строительства в России. Такое мнение выразил директор подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александр Аксаков на форуме "Российская неделя ГЧП", как сообщает tass.ru .

Ранее ДОМ.РФ на площадке форума "Российская неделя ГЧП" подписал ряд соглашений по использованию механизма инфраструктурных облигаций с крупнейшими российскими банками, среди которых - Сбер, ВТБ, МКБ, Открытие и Газпромбанк.

"Практически в каждом российском регионе есть крупные проекты жилищного строительства, которые невозможно реализовать из-за больших затрат на сопутствующую инфраструктуру. Речь о дорогах, детских садах, больницах, коммунальных и инженерных сетях, - о том, без чего невозможно комфортное проживание будущих жильцов. Наш новый механизм - облигации для финансирования инфраструктуры - создан как раз для таких проектов. Наша задача как института развития - не конкурировать с банками, а максимально расширить их возможности в части финансирования проектов, которые в текущей ситуации не были бы прокредитованы банками", - сказал Аксаков.

Выпуском облигаций и предоставлением займов займется созданное ДОМ.РФ специализированное общество проектного финансирования (СОПФ). Сотрудничество с банками институт развития будет идти через государственно-частное партнерство и концессии. Займы на строительство инфраструктуры выдаются по льготной ставке на срок до 30 лет в случае ГЧП и концессий.

Минимальная сумма займа по программе составит 300 млн рублей, отметила директор ДОМ.РФ Управление активами Марина Слуцкая. "Льготный займ подставляет "плечо" для реализации крупных проектов, позволяет начать сотрудничество с банками, смешивая коммерческое кредитование и льготный займ. Кроме того, реализация проекта в формате ГЧП дает возможность не увеличивать долг субъектов", - добавила она.

Пилотные проекты с использованием инфраструктурных облигаций планируется реализовать в Тульской, Тюменской, Челябинской, Сахалинской, Липецкой и Свердловской областях. Всего ДОМ.РФ рассматривает около 35 заявок из 25 субъектов на 150 млрд рублей.





Об облигациях для строительства инфраструктуры

Правительство России утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.