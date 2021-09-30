Экономика

Эксперт: инфраструктурные облигации увеличат банковское финансирование нового жилья в РФ

Экономика 30.09.2021 17:03 Новости компаний
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30.09.2021 17:03 Новости компаний

Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ позволит увеличить банковское финансирование сферы жилищного строительства в России. Такое мнение выразил директор подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александр Аксаков на форуме "Российская неделя ГЧП", как сообщает tass.ru.
Ранее ДОМ.РФ на площадке форума "Российская неделя ГЧП" подписал ряд соглашений по использованию механизма инфраструктурных облигаций с крупнейшими российскими банками, среди которых - Сбер, ВТБ, МКБ, Открытие и Газпромбанк.
"Практически в каждом российском регионе есть крупные проекты жилищного строительства, которые невозможно реализовать из-за больших затрат на сопутствующую инфраструктуру. Речь о дорогах, детских садах, больницах, коммунальных и инженерных сетях, - о том, без чего невозможно комфортное проживание будущих жильцов. Наш новый механизм - облигации для финансирования инфраструктуры - создан как раз для таких проектов. Наша задача как института развития - не конкурировать с банками, а максимально расширить их возможности в части финансирования проектов, которые в текущей ситуации не были бы прокредитованы банками", - сказал Аксаков.
Выпуском облигаций и предоставлением займов займется созданное ДОМ.РФ специализированное общество проектного финансирования (СОПФ). Сотрудничество с банками институт развития будет идти через государственно-частное партнерство и концессии. Займы на строительство инфраструктуры выдаются по льготной ставке на срок до 30 лет в случае ГЧП и концессий.
Минимальная сумма займа по программе составит 300 млн рублей, отметила директор ДОМ.РФ Управление активами Марина Слуцкая. "Льготный займ подставляет  "плечо" для реализации крупных проектов, позволяет начать сотрудничество с банками, смешивая коммерческое кредитование и льготный займ. Кроме того, реализация проекта в формате ГЧП дает возможность  не увеличивать долг субъектов", - добавила она.
Пилотные проекты с использованием инфраструктурных облигаций планируется реализовать в Тульской, Тюменской, Челябинской, Сахалинской, Липецкой и Свердловской областях. Всего ДОМ.РФ рассматривает около 35 заявок из 25 субъектов на 150 млрд рублей.

Об облигациях для строительства инфраструктуры
Правительство России утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com/ 

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