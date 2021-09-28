Нутрициологи России открыли для себя новинки Nemoloko





В Москве состоялся ежегодный мотивационный форум «Слет нутрициологов-2021». В рамках ЗОЖ-мероприятия на выставочной экспозиции компания «Сады Придонья представила новую кислонемолочную продукцию.

С каждым годом ЗОЖ-трендами интересуется все больше потребителей: они первыми отслеживают новинки wellness-индустрии, тестируют продукты, пробуют новые форматы диет и упражнений. Ежегодно «Слет нутрициологов» объединяет лучших представителей отрасли нутрициологии, интегративной и превентивной медицины, психологов пищевого поведения и других специалистов смежных отраслей. В этом году компания «Сады Придонья» приняла участие в форуме и представила для специалистов линейку кислонемолочных продуктов бренда Nemoloko. Специалисты компании познакомили гостей и участников с растительными йогуртами, сметаной и десертами, отвечали на многочисленные вопросы, проводили расширенную дегустацию.

«Я давно знакома с продуктами Nemoloko, многие вкусы нравятся, – говорит фитнес-нутрициолог Ольга Игнатьева. – Рада, что теперь появилась линейка кислонемолочных продуктов. Хочу отдельно отметить сметану – очень вкусно, отличный состав».

Амбассадоры здорового питания оценили новинки компании «Сады Придонья» в контексте обсуждаемых на слёте вопросов питания людей с пищевыми аллергиями, в том числе на лактозу и белок коровьего молока.





Растительный йогурт попробовал и специальный гость – телеведущая, колумнист и популярный health coach Ирена Понарошку. Ирена выступила с речью на тему экологичного отношения к внутреннему и окружающему миру, рассказала об основных рекомендациях по питанию, здоровому образу жизни и мотивации. Слёт нутрициологов посетили и другие зож-селебрити – телеведущая и мама троих детей Юлия Барановская и актриса театра и кино Эвелина Блёданс.

Мероприятия насыщенной и многоплановой программы слёта коснулись актуальных тем для ЗОЖ-индустрии. Было много премьерных событий, среди которых награждение победителей в номинациях «ЗОЖ-магазин», «ЗОЖ-бренд», «ЗОЖ-инфлюенсер», а также подарки от компании Сады Придонья. Общее количество гостей форума превысило 1500 человек.



