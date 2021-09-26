Подрядчика ремонта школы с прохудившейся крышей в Волжском вызвали «на ковер»

Общество 26.09.2021 11:29
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26.09.2021 11:29
Подрядную организацию «СпецСтройМонтаж» обязали повторно подняться на крышу школы №6 в Волжском, чтобы отремонтировать кровлю и устранить появившиеся с первыми дождями протечки. В грядущий понедельник представителю компании также предстоит держать ответ перед разгневанными родителями и директором, сообщили ИА «Высота 102» в облкомобразования Волгоградской области.
Подрядчик отремонтировал крышу школы минувшим летом и заявил гарантию на выполненные работы сроком на 5 лет. Ремонт обошелся областному и муниципальному бюджетам в 3,8 млн рублей. Однако с первыми сентябрьскими дождями учителям пришлось расставлять ведра между парт – с потолка закапало. Теперь внезапно вскрывшиеся дефекты строителям придется устранять в спешном порядке и за свой счет, пока осень не вступила в свои права окончательно.
В областном комитете образования, науки и молодежной политики добавили, что минувшим летом в школе №6 заменили пять окон в двух классах, новые окна продолжат ставить в других кабинетах в следующем году.
Фото: сообщество школы №6 в «Одноклассники».
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