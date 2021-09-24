Чудотворную икону привезут в Волгоград из Украины

Общество 24.09.2021 14:02
0
24.09.2021 14:02
Список чудотворной иконы Божией Матери "Благоуханный Цвет" доставят в Волгоград из Свято-Константино-Еленинского Измаильского мужского монастыря Одесской епархии. Как сообщили в Волгоградской епархии, пред иконой Пресвятой Богородицы "Благоуханный Цвет" молятся о чистоте помыслов, о сохранении чистой и праведной жизни, о разрешении семейных проблем, при различных жизненных невзгодах, телесных и душевных болезнях и при потере цели в жизни.
Этот образ Пресвятой Богородицы был написан в XIX веке жителями города Измаил Георгием и Марией (фамилии остались неизвестны), а затем в 1937 году икона была подарена ими монастырю Константина и Елены. В 1962 году обитель была закрыта, а братия распущена. Чудотворная икона попала в Преображенский собор Болграда, благодаря чему и уцелела. Монастырь был вновь открыт в 2001 году, а в 2004 году образ Божьей Матери вернулся на свое прежнее место в монастыре. К этому же году относился первый зафиксированный случай мироточения этой иконы. Но главным свидетельством ее чудодейственной силы являются случаи исцеления людей, молящихся Пресвятой Богородице перед ней. Празднование в честь сего образа совершается 28 ноября.
Святыня совершит свой путь по храмам Волгоградской епархии с 3 октября по 11 ноября текущего года. Расписание пребывания списка чудотворного образа составляется. Позже он будет размещен на сайте и в социальных сетях епархии.
Реклама
В Волгоградской области ослабляют коронавирусные ограничения24.09.2021 14:29
Общество 24.09.2021 14:29
Родительский контроль или как стать экспертом в сфере школьного питания24.09.2021 13:41
Общество 24.09.2021 13:41
Волгоградская подземка отбивается от предписания УФАС24.09.2021 13:02
Общество 24.09.2021 13:02
Волгоградский губернатор пообещал жителям Старой Полтавки резервный источник воды24.09.2021 12:22
Общество 24.09.2021 12:22
На территории МБУ в Волгограде нашли чуму у собак24.09.2021 12:16
Общество 24.09.2021 12:16
Под Волгоградом закроют железнодорожный переезд на три часа24.09.2021 11:41
Общество 24.09.2021 11:41
Волгоградские работодатели задолжали сотрудникам почти 40 миллионов рублей24.09.2021 08:01
Общество 24.09.2021 08:01
Жители поселка в Волгограде заждались газовиков перед началом отопительного сезона23.09.2021 19:31
Общество 23.09.2021 19:31
Горе-подрядчик возвращается на брошенную стройку детсада под Волгоградом23.09.2021 17:54
Общество 23.09.2021 17:54
Волгоградский МУП отремонтирует 19 дорог в новом году23.09.2021 17:49
Общество 23.09.2021 17:49
Южная Корея представит свою программу на Петербургском культурном форуме23.09.2021 16:44
Общество 23.09.2021 16:44
Российские актеры просят силовиков разобраться с захоронением бездомных собак в Волгограде23.09.2021 14:20
Общество 23.09.2021 14:20
Вопрос энергобезопасности приграничных районов Волгоградской области решат на федеральном уровне23.09.2021 14:13
Общество 23.09.2021 14:13
В Волгоградской облдуме озаботились отсутствием оправдательных приговоров в судах23.09.2021 12:13
Общество 23.09.2021 12:13
В Волгограде зампрокурора вступился за бездомную девушку-сироту23.09.2021 10:18
Общество 23.09.2021 10:18
Реклама