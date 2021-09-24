Чудотворную икону привезут в Волгоград из Украины





Список чудотворной иконы Божией Матери "Благоуханный Цвет" доставят в Волгоград из Свято-Константино-Еленинского Измаильского мужского монастыря Одесской епархии. Как сообщили в Волгоградской епархии, пред иконой Пресвятой Богородицы "Благоуханный Цвет" молятся о чистоте помыслов, о сохранении чистой и праведной жизни, о разрешении семейных проблем, при различных жизненных невзгодах, телесных и душевных болезнях и при потере цели в жизни.

Этот образ Пресвятой Богородицы был написан в XIX веке жителями города Измаил Георгием и Марией (фамилии остались неизвестны), а затем в 1937 году икона была подарена ими монастырю Константина и Елены. В 1962 году обитель была закрыта, а братия распущена. Чудотворная икона попала в Преображенский собор Болграда, благодаря чему и уцелела. Монастырь был вновь открыт в 2001 году, а в 2004 году образ Божьей Матери вернулся на свое прежнее место в монастыре. К этому же году относился первый зафиксированный случай мироточения этой иконы. Но главным свидетельством ее чудодейственной силы являются случаи исцеления людей, молящихся Пресвятой Богородице перед ней. Празднование в честь сего образа совершается 28 ноября.

Святыня совершит свой путь по храмам Волгоградской епархии с 3 октября по 11 ноября текущего года. Расписание пребывания списка чудотворного образа составляется. Позже он будет размещен на сайте и в социальных сетях епархии.



