



Южная Корея представит свою программу на Петербургском культурном форуме, который состоится в начале ноября в северной столице. Мероприятия стран-гостей запланированы в рамках профессионального потока, состоящих из 14 секций разной направленности. Республика Корея участвовать в работе секций «Образование», «Кино» и «Народное творчество и нематериальное культурное наследие».

Культура Южной Кореи неизменно вызывает интерес у российских зрителей, в частности особенные сериалы – дорамы

Эти сериалы раньше снимались только в Японии на основе манг (японских комиксов). Сейчас же можно увидеть дорамы из Тайваня, Китая, Южной Кореи и т. д. Однако популярны они не только на родине, но и во многих странах мира. Часто в данной кинопродукции снимаются звезды поп-культуры и эстрады.

Кстати, некоторые люди слышали о таком стереотипе, что в дорамах встречается только романтика. Это миф – бывают детективы, мелодрамы, боевики, триллеры, фантастика, фэнтези, боевики, ужасы, исторические и про обычную жизнь – школу, карьеру. В корейских произведениях лидирует романтика.

Чем же отличаются дорамы из разных стран?

Давайте разберем некоторые из них. В корейских сезонах обычно по 20 серий продолжительностью от 48 минут до 1 часа. Часто замедляются конфликты, из-за чего иногда серии бывают чересчур затянутыми (касается не всех!). Актеры в корейских дорамах более серьезны и должны выглядеть идеально, в отличии, например, от японских, где актеры могут позволить себе скорчить рожицу.

Как говорилось ранее, тут много романтики, даже если основная мысль далеко не об этом. Любовная линия будет проходить по всему сюжету, никак не мешая ему.

Японские дорамы:

• короче предыдущих, по 10-12 серий в сезоне;

• длятся от 30 минут до 1 часа;

• может быть два, а то и три сезона;

• персонажи эмоциональней и часто слегка неряшливо одеты в темную одежду.

Японские дорамы строго следуют выбранному жанру. Много внимания уделяют деталям, музыке, эстетике и внешнему виду.

Немного истории

Первые дорамы еще в 1927 году транслировали по радио. В 1961 канал «KBC» запустил сериалы по телевидению. Однако из-за того, что у малого количества населения были телевизоры, дорамы не пользовались популярностью. Спустя 30 лет – в 90-х появились и остались популярными и сейчас «Первая любовь» (1997г), до сих пор занимающая первое место среди корейского кинопроката, а также «Песочные часы» (1995г) и «Глаз утренней зари» (1991г).



