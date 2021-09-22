В Волжском машину-призрак гражданина СССР отогнали на штрафстоянку

Происшествия 22.09.2021 16:41
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22.09.2021 16:41
В Волжском полицейские остановили автомобиль «Волга», на которой был установлен весьма странный государственный регистрационный номер. Вместо положенных трёх букв там имелись четыре символа в виде аббревиатуры СССР и герб с серпом и молотом на красном фоне. Выяснилось, что 57-летний водитель автомобиля является жителем Саратовской области. Он упорно называл себя гражданином СССР, предъявил полицейским водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства с буквами «SU», якобы выданные «ГАИ СССР». Ещё у него имелся своеобразный полис ОСАГО – «полис надёжности», также выданный некой несуществующей организацией.
Настоящие же документы мужчина предоставить отказался. В связи с этим на автомобилиста были составлены административные материалы за управление транспортом лицом, не имеющим права управления; управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке; несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области.
Между тем, волгоградские автоинспекторы установили, что отечественная машина, на которой передвигался нарушитель, в июне этого года была снята с регистрационного учёта, а государственные регистрационные знаки были сданы в архив госавтоинспекции. Более того, у мужчины, как оказалось, есть настоящее водительское удостоверение, срок действия которого истекает лишь в 2025 году. При этом находившийся за рулем автомобиля мужчина напрочь отказался сообщать полицейским, где он взял несуществующие документы.
Машина-призрак помещена на штрафстоянку.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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