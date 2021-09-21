Особый противопожарный режим отменяют в Волгоградской области





С восьми часов утра 22 сентября в Волгоградской области отменят особый противопожарный режим. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров. Поводом для принятия такого решения послужила стабилизация обстановки с пожарами и снижением класса пожарной опасности на территории региона.

Напомним, особый противопожарный режим действовал в регионе с 17 мая 2021 года. С этой даты в Волгоградской области были запрещены пребывание граждан в лесах, проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов. Штрафы за нарушение этих правил увеличивались в два раза на период действия особого противопожарного режима.



