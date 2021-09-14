



Подготовка к освящению собора Александра Невского в центре Волгограда идет полным ходом: рабочие монтируют перед храмом сцену внушительных размеров, где будет установлен экран для трансляции богослужения. Параллельно завершается очистка куполов собора, проводится уборка прилегающей территории, сообщает ИА «Высота 102».













Уже сейчас вокруг храма перекрыта проезжая часть на улице Гоголя в границах улиц Коммунистической и Мира. Освящение возрожденного кафедрального собора и праздничное богослужение пройдут в воскресенье, 19 сентября, начало в 8.00. В знаменательный день число присутствующих верующих будет ограничено .













Храм является точной копией 85-метрового собора, взорванного в 1932 году - проект создавался, в том числе, по сохранившимся старым фотографиям. Как выглядело внутреннее убранство прежнего собора Александра Невского - неизвестно, поэтому мастера создали нечто новое, но по всем православным канонам.













Напомним, в июле текущего года от имени всех жителей и попечительского совета губернатор Андрей Бочаров пригласил Святейшего Патриарха Кирилла посетить Волгоградскую область и освятить возрождённый Александро-Невский собор. Открытие храма станет событием федерального масштаба: на мероприятие аккредитовано более 50 фотографов и операторов, в том числе из СМИ других регионов.















