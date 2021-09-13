



В день освящения и первого богослужения в соборе Александро-Невского в Волгограде число мест будет ограничено. По данным Волгоградской епархии РПЦ, Великое освящение возрожденного кафедрального собора святого Александра Невского и первая Божественная литургия пройдут в воскресенье, 19 сентября. Начало богослужения в 8:00.

"Присутствовать можно будет согласно заявкам от приходов Волгоградской митрополии. Все желающие с 7:00 смогут пройти на площадь Павших Борцов со стороны проспекта им. В.И. Ленина по Аллее Героев. Будут совершаться таинства Исповеди и Причастия, приниматься требы. Богослужение транслируется на выносных экранах", - говорится в сообщении епархии.

Напомним, в июле текущего года от имени всех жителей и попечительского совета губернатор Андрей Бочаров пригласил Святейшего Патриарха Кирилла посетить Волгоградскую область и освятить возрождённый Александро-Невский собор. Храм является точной копией 85-метрового собора, взорванного в 1932 году - проект создавался, в том числе, по сохранившимся старым фотографиям. Как выглядело внутреннее убранство прежнего собора Александра Невского - неизвестно, поэтому мастера создали нечто новое, но по всем православным канонам.



