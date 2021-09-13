Новый командир возглавил ОМОН Росгвардии в Волгограде

Общество 13.09.2021 16:11
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13.09.2021 16:11
Полковник полиции стал новым командиром ОМОН Росгвардии в Волгограде. Нового руководителя представил личному составу начальник управления Росгвардии генерал-майор Юрий Тупиков. Им стал 49-летний полковник полиции Дмитрий Девятов. В пресс-службе ведомства ИА "Высота 102" пояснили, что офицер служит в Росгвардии с 2016 года. До назначения он являлся заместителем командира данного подразделения. В послужном списке нового командира имеются ведомственные и государственные награды.
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