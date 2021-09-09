Общество

Первая модельная библиотека Волжского готова к открытию

Общество 09.09.2021 09:40
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09.09.2021 09:40


В филиале № 16 завершается подготовка к открытию первой в Волжском модельной библиотеки. Новое культурно-интеллектуальное пространство на пр. Ленина,71 примет посетителей уже 12 сентября.
В день открытия модельной библиотеки для волжан подготовлена праздничная программа: с 10 до 12 часов для посетителей проведут экскурсии по библиотеке, организуют конкурсы с призами, желающие смогут принять участие в развлекательно-познавательном интерактиве. 
  
Напомним, создание на базе филиала № 16 первой в Волжском модельной библиотеки стало возможным благодаря победе муниципальной библиотечной системы в конкурсном отборе Минкультуры 2020 года. Ремонтные работы в помещениях филиала стартовали в январе: за счет средств муниципалитета была выполнена отделка стен, уложено новое напольное покрытие, смонтированы системы освещения и отопления, полностью заменены все окна.
 
На создание современного культурно-образовательного пространства по нацпроекту «Культура» было выделено 5 млн рублей. На эти средства закуплена новая мебель, компьютерная техника, проекторы, телевизоры, экраны, бизи-борды, очки виртуальной реальности и другое современное оборудование. Книжный фонд библиотеки пополнился на 1690 новых книг и теперь насчитывает 31700 изданий. Также сотрудники филиала прошли специализированное обучение по программе Российской государственной библиотеки.  
В настоящее время в модельной библиотеке завершается монтаж оборудования, расстановка книг и элементов мебели. Здесь создано 16 современных рабочих мест, в том числе 3 – для слепых и слабовидящих читателей. В большом зале появился и яркий арт-объект в виде телефонной будки, где можно совершить звонки, не мешая другим посетителям. Оценить обновленное культурно-интеллектуальное пространство жители Волжского смогут уже в ближайшее воскресенье. 
Добавим, в настоящее время начались ремонтные работы в помещениях Центральной библиотеки на ул. Мира, 75 – в конце года здесь будет открыта еще одна, уже вторая в Волжском модельная библиотека. На ее создание в рамках нацпроекта «Культура» выделено 10 млн рублей. 


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