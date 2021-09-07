Общество

В Волгограде к зиме отремонтируют проблемные проезды

Общество 07.09.2021 12:43
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07.09.2021 12:43


В Волгограде стартовал аукцион на ремонт проездов и улиц. На сайте госзаказов опубликовано соответствующее извещение, заказчиком выступило МБУ «Северное». Начальная стоимость работ – более 10 миллионов рублей. Согласно техзаданию, планируется привести в порядок 26 улиц и проездов, находящихся в различных районах города – от Тракторозаводского до Красноармейского. Состояние некоторых из них, как, например, улицы Брестской не иначе, как ужасным не назовешь. Некоторые участки, которые планируется отремонтировать, находятся вблизи социальных учреждений. Работы после определения подрядчика планируется выполнить до 20 декабря этого года. 

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