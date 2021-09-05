Погибли в расцвете лет: аварии унесли жизни двух мужчин в Волгоградской области

Происшествия 05.09.2021 09:55
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05.09.2021 09:55
Трагедии произошли накануне в Ленинском и Камышинском районах Волгоградкой области – в ДТП погибли двое водителей. Один из них, 41-летний мужчина, двигался на «Шевроле Ниве» по автодороге «Ленинск-Покровка-Лешев», но не учел скорость движения и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. Мужчина погиб.
Еще одна подобная авария произошла в Камышинском районе. За рулем отечественной «шестерки» находился 35-летний мужчина, у которого не было прав. На 41 км автодороги «Камышин-Воднобуерачное» он потерял контроль за управлением и машина оказалась в кювете. Водитель скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
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