Погибли в расцвете лет: аварии унесли жизни двух мужчин в Волгоградской области





Трагедии произошли накануне в Ленинском и Камышинском районах Волгоградкой области – в ДТП погибли двое водителей. Один из них, 41-летний мужчина, двигался на «Шевроле Ниве» по автодороге «Ленинск-Покровка-Лешев», но не учел скорость движения и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. Мужчина погиб.

Еще одна подобная авария произошла в Камышинском районе. За рулем отечественной «шестерки» находился 35-летний мужчина, у которого не было прав. На 41 км автодороги «Камышин-Воднобуерачное» он потерял контроль за управлением и машина оказалась в кювете. Водитель скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.







