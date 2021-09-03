Профилактический месячник «Безопасную железную дорогу детям» стартовал на Приволжской железной дороге
Общество 03.09.2021 14:40 Новости компаний
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03.09.2021 14:40 Новости компаний
С 1 сентября на Приволжской магистрали стартовал профилактический месячник «Безопасную железную дорогу детям». Он предусматривает проведение многочисленных акций для несовершеннолетних, направленных на предупреждение несчастных случаев в зоне движения поездов. Разъяснительная работа будет проводиться в формате бесед, уроков безопасности, показов тематических мультфильмов, экскурсий, мастер-классов и онлайн-лекций (в зависимости от эпидемической ситуации в регионах). Дополнительные рейды пройдут вблизи травмоопасных участков Приволжской железной дороги.
Перед началом летних школьных каникул на ПривЖД проходил профилактический месячник «Дорога железная – не для игры» и конкурс детского рисунка «Береги свою жизнь». Также с целью предотвращения детского травматизма в январе-августе 2021 года сотрудники Приволжской магистрали провели более 70 профилактических рейдов вблизи железнодорожных станций и около 440 тематических лекций для несовершеннолетних.
Благодаря проводимой работе, с начала года на полигоне Приволжской магистрали не зарегистрировано происшествий с участием детей и подростков.
Железнодорожники призывают детей и взрослых к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминают, что стальная магистраль является объектом повышенной опасности.
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