Происшествия

Массовая авария произошла на светофоре в Волгограде

Происшествия 02.09.2021 16:08
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02.09.2021 16:08


Четыре иномарки столкнулись по цепочке сегодня на светофоре в Дзержинском районе Волгограда. По предварительной информации, 54-летний водитель "Kia Picanto", который двигался по проспекту Жукова, не справился с управлением и врезался в стоящие на светофоре автомобили "Kia Rio", "Hyundai Tucson" и "Ford". 

В региональном главке МВД уточнили, что пострадавших в ДТП нет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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