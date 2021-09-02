Массовая авария произошла на светофоре в Волгограде





Четыре иномарки столкнулись по цепочке сегодня на светофоре в Дзержинском районе Волгограда. По предварительной информации, 54-летний водитель "Kia Picanto", который двигался по проспекту Жукова, не справился с управлением и врезался в стоящие на светофоре автомобили "Kia Rio", "Hyundai Tucson" и "Ford".





В региональном главке МВД уточнили, что пострадавших в ДТП нет.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области