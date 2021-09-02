Житель Волгоградской области застрелился из пистолета приятеля





Владелец пистолета в Волгоградской области, из которого был произведен смертельный выстрел, обвиняется в небрежном хранении оружия. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, 55-летний мужчина предстанет перед Палласовским районный судом. Санкция ч. 1 ст. 224 УК РФ (Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия) предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.

По данным следствия, обвиняемый в мае текущего года в ходе распития спиртных напитков со своим знакомым, находясь в состоянии опьянения, вынес из дома хранившийся в сейфе травматический пистолет, которым владел на законных основаниях, чтобы пострелять по банкам. Произведя несколько выстрелов, мужчина уснул, а пистолет оставил на крыльце домовладения. Его приятель взял оружие, произвел выстрел, и пуля попала в область головы. От полученной травмы мужчина скончался на месте.



