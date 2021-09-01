



Студенты волгоградских вузов встретили первый день учебы в условиях продолжающейся пандемии и вакцинации от коронавируса, которую власти упорно не называют обязательной. Напомним, в конце июля главный санитарный врач Волгоградской области распорядилась привить от COVID-19 определенные группы населения, в том числе и студентов старше 18 лет.

Как признались опрошенные журналистами ИА «Высота 102» молодые люди, тема прививок стала всплывать в вузах еще до начала учебы. Столкнулись ли студенты с какими-то проблемами в связи с этим, как молодые люди относятся к вакцинации и чем им грозит отказ от прививки? Об этом ребята откровенно рассказали корреспондентам информагентства.

Так, студентка Волгоградского государственного социально-педагогического университета Татьяна сообщила, что в ее вузе избегают называть процесс вакцинации «принудительным». «У нас придумали такой слоган для прививочной кампании – «Береги здоровье», хотя смысл остался тем же. Преподаватели нам сообщили, что, если студент не вакцинирован и у него нет медотвода, то его не допустят до занятий и у него будут проблемы. Сегодня уговаривали и даже «давили» на патриотизм - сказали, что мы подведем не только факультет и университет, но и страну», - поведала Татьяна. Также, по словам девушки, студентов обязали менять маски раз в несколько часов.

Студентка медицинского университета Валерия рассказала, что ректор вуза не только призывал всех вакцинироваться, но и сам сделал это. « Преподаватели на парах нас не агитируют, мы даже сами их расспрашиваем, задаем вопросы про вакцины, какая эффективнее, какая безопаснее. Пока мне неизвестно, не допустили ли кого из-за отсутствия прививки. Например, все студенты в моей группе сразу начали прививаться после сообщений об обязательной вакцинации » , - сообщила девушка.

Обучающиеся в ВолгГТУ и ВГИИК пока не столкнулись с каким-то давлением в своих вузах. Студент ВГИИК Никита сообщил, что «никто никого не выгоняет». «Преподаватели этой темы не касаются, говорят о прививках только кураторы и в деканате, но в мягкой форме. Регулярно спрашивают, все ли здоровы, сделал ли кто-то уже вакцину, планируют ли » , - поделился молодой человек. Студент ВолгГТУ Максим рассказал о том, что происходит в стенах его университета. « У нас сначала шел разговор о том, что надо будет вакцинироваться и что без прививки не пустят. Но в итоге сделали приказ об обязательной вакцинации только для преподавателей. Студентов не заставляли, но я решил, что с меня не убудет, и сам пошел и привился. Теперь собираюсь ходить на учебу без маски. Если кто спросит, всем буду показывать сертификат», - признался Максим.