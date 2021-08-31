Мобильная связь за границей стала доступнее

Телеком 31.08.2021 12:15 Реклама
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31.08.2021 12:15 Реклама
Для жителей Волгоградской области Билайн запустил пакетные предложения для связи во время путешествий за границей. Как сообщила пресс-служба оператора, пакеты состоят из гигабитов мобильного интернета, минут и SMS, либо только из мобильного интернета. Их можно подключить в разделе «Роуминг» мобильного приложения «Мой Билайн».
Доступны различные варианты пакетов по объему, стоимости и длительности действия. Предложение индивидуально подобрано для абонента с учетом особенностей условий предоставления связи в выбранной для путешествия стране.
Приобрести пакет можно как дома, готовясь к путешествию, так и за границей. Активация пакетного предложения происходит при совершении первого активного действия в международном роуминге: выхода в интернет, совершения или принятия вызова, отправка смс. Если поездка отменится, неиспользованный пакет можно вернуть, средства будут возвращены на баланс в полном объеме.
«Мобильная связь за границей стала значительно доступнее, чем несколько лет назад. Однако большая часть путешественников до сих пор не пользуются роумингом на своем мобильном номере, предпочитая альтернативные способы связи (подключаются к WiFi или приобретают местную sim-карту).Персональные пакеты для путешествий на весь отпуск позволят нашим клиентам запланировать свои расходы на мобильную связь в путешествии, избежать непредвиденных списаний, контролировать их и оставаться на связи с родными и близкими всю поездку», – прокомментировала исполнительный вице-президент по розничному бизнесу Билайн Светлана Кирсанова.
Предложение действует для физических лиц – новых и действующих абонентов Билайн предоплатой системы расчетов, за исключением абонентов, обсуживающихся на тарифных планах «На максимум», «На максимум+», «Все за 1800+роуминг», а также участников акции «Специальное предложение от Visa и Билайн». Более подробные условия, информация об организаторе, а также список доступных стран можно узнать в приложении «Мой Билайн» (12+).
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