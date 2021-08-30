



ВТБ Капитал Инвестиции заняли первое место в номинации «Инвестиционный продукт или сервис» премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARDS 2021 за партнерский проект с Яндексом. Награждение состоялось 26 августа 2021 года.

ВТБ Капитал Инвестиции летом прошлого года с помощью технологии API (application programming interface) запустили для пользователей компании Яндекс первый комплексный сервис по управлению сбережениями.

ВТБ стал первым банком, который создал платформу по управлению капиталом, обеспечив партнерам доступ к ней для обслуживания пользователей. На базе этого Яндекс разработал удобный интерфейс, который интуитивно понятен и прозрачен даже для начинающих инвесторов.

«Первое место в номинации «Инвестиционный продукт или сервис» для нас значимо, так как основная цель нашей работы – это делать процесс сбережений простым, понятным и персонализированным. Мы постоянно следим за новыми технологиями и инновациями, чтобы предоставить самый передовой и современный сервис, а также обеспечить широкую продуктовую линейку инвестиционных инструментов», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Премия инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARDS была учреждена деловым журналом «Банковское обозрение» в 2012 году. Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества.







