Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции победили в номинации «Инвестиционный продукт или сервис» премии FINAWARDS 2021

Экономика 30.08.2021 14:44 Новости компаний
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30.08.2021 14:44 Новости компаний


ВТБ Капитал Инвестиции заняли первое место в номинации «Инвестиционный продукт или сервис» премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARDS 2021 за партнерский проект с Яндексом. Награждение состоялось 26 августа 2021 года.
ВТБ Капитал Инвестиции летом прошлого года с помощью технологии API (application programming interface) запустили для пользователей компании Яндекс первый комплексный сервис по управлению сбережениями.
ВТБ стал первым банком, который создал платформу по управлению капиталом, обеспечив партнерам доступ к ней для обслуживания пользователей. На базе этого Яндекс разработал удобный интерфейс, который интуитивно понятен и прозрачен даже для начинающих инвесторов.
«Первое место в номинации «Инвестиционный продукт или сервис» для нас значимо, так как основная цель нашей работы – это делать процесс сбережений простым, понятным и персонализированным. Мы постоянно следим за новыми технологиями и инновациями, чтобы предоставить самый передовой и современный сервис, а также обеспечить широкую продуктовую линейку инвестиционных инструментов», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.
Премия инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARDS была учреждена деловым журналом «Банковское обозрение» в 2012 году. Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества.


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