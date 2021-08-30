ВТБ Капитал Инвестиции победили в номинации «Инвестиционный продукт или сервис» премии FINAWARDS 2021
Экономика 30.08.2021 14:44 Новости компаний
0
30.08.2021 14:44 Новости компаний
ВТБ Капитал Инвестиции заняли первое место в номинации «Инвестиционный продукт или сервис» премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARDS 2021 за партнерский проект с Яндексом. Награждение состоялось 26 августа 2021 года.
ВТБ Капитал Инвестиции летом прошлого года с помощью технологии API (application programming interface) запустили для пользователей компании Яндекс первый комплексный сервис по управлению сбережениями.
ВТБ стал первым банком, который создал платформу по управлению капиталом, обеспечив партнерам доступ к ней для обслуживания пользователей. На базе этого Яндекс разработал удобный интерфейс, который интуитивно понятен и прозрачен даже для начинающих инвесторов.
«Первое место в номинации «Инвестиционный продукт или сервис» для нас значимо, так как основная цель нашей работы – это делать процесс сбережений простым, понятным и персонализированным. Мы постоянно следим за новыми технологиями и инновациями, чтобы предоставить самый передовой и современный сервис, а также обеспечить широкую продуктовую линейку инвестиционных инструментов», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.
Премия инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARDS была учреждена деловым журналом «Банковское обозрение» в 2012 году. Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества.
Реклама
ВТБ увеличит размер государственной выплаты пенсионерам30.08.2021 15:54
Экономика 30.08.2021 15:54
Банк «Открытие»: ФРС не спешит сворачивать QE30.08.2021 15:19
Экономика 30.08.2021 15:19
Доходы бизнеса в Волгоградской области выросли с начала года30.08.2021 13:24
Экономика 30.08.2021 13:24
В Волгоградской области ищут нового хозяина «московскому» птичнику29.08.2021 09:21
Экономика 29.08.2021 09:21
Банк «Открытие» ввел новые функции управления счетами в мобильном приложении для розничных клиентов27.08.2021 17:03
Экономика 27.08.2021 17:03
В Волгограде выставили на продажу часть высотки бизнес-центра27.08.2021 16:42
Экономика 27.08.2021 16:42
Банк «Открытие» впервые вошел в топ-5 лучших банков для состоятельных клиентов по версии Forbes27.08.2021 14:53
Экономика 27.08.2021 14:53
В Россельхозбанке появились новые монеты серии «Георгий Победоносец»27.08.2021 13:39
Экономика 27.08.2021 13:39
ВТБ Мобайл раскрыл данные по заблокированным звонкам мошенников27.08.2021 11:56
Экономика 27.08.2021 11:56
Банк «Открытие» стал лауреатом премии FINAWARD’2127.08.2021 11:20
Экономика 27.08.2021 11:20
ŠKODA AUTO Россия объявляет стартовую цену на обновленный KODIAQ27.08.2021 11:05
Экономика 27.08.2021 11:05
Private Banking ВТБ стал лучшим в России второй год подряд27.08.2021 10:51
Экономика 27.08.2021 10:51
В Волгоградской области испытывают новые технологии выращивания пшеницы27.08.2021 09:23
Экономика 27.08.2021 09:23
Банк «Открытие» запустил новую акцию для малого и среднего бизнеса26.08.2021 13:40
Экономика 26.08.2021 13:40
На форуме Армия ПСБ представил инструменты финансовой поддержки сотрудников ОПК26.08.2021 13:12
Экономика 26.08.2021 13:12
Реклама