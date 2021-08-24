Общество 24.08.2021 14:57 Новости компаний
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24.08.2021 14:57 Новости компаний
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» приглашает волгоградских студентов, которые приехали на учебу с другого региона или поменяли паспорт РФ, получить новый полис ОМС.
С новым полисом ОМС без проблем можно прикрепиться к поликлинике в городе, в котором проходит обучение, и получать медицинскую помощь совершенно бесплатно.
Для того, чтобы оформить полис ОМС, необходимо всего 2 документа: паспорт РФ и СНИЛС.
Место регистрации может быть абсолютно любым – имеет значение только место фактического проживания.
Адрес и график работы ближайшего пункта выдачи на сайте sogaz-med.ru.
Помните, что полис ОМС – это гарантия бесплатного медицинского обслуживания в медицинских учреждениях. Будьте здоровы и берегите себя.
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