



Страховая компания «СОГАЗ-Мед» приглашает волгоградских студентов, которые приехали на учебу с другого региона или поменяли паспорт РФ, получить новый полис ОМС.

С новым полисом ОМС без проблем можно прикрепиться к поликлинике в городе, в котором проходит обучение, и получать медицинскую помощь совершенно бесплатно.

Для того, чтобы оформить полис ОМС, необходимо всего 2 документа: паспорт РФ и СНИЛС.

Место регистрации может быть абсолютно любым – имеет значение только место фактического проживания.

Адрес и график работы ближайшего пункта выдачи на сайте sogaz-med.ru

Помните, что полис ОМС – это гарантия бесплатного медицинского обслуживания в медицинских учреждениях. Будьте здоровы и берегите себя.



