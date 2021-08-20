В Волгограде дерево упало на 7-летнюю девочку











В поселке Горный Советского района Волгограда в результате падения дерева пострадал ребенок. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, это случилось сегодня днем, когда в Волгограде бушевал ветер. Девочку увезли на скорой помощи. В комитете здравоохранения Волгоградской области информагентству пояснили, что ребенок был доставлен в 7-ую больницу. В приемном покое девочку осмотрели травматологи и нейрохирурги, серьезных повреждений у девочки не зафиксировано. Родители от госпитализации отказались.

В администрации Волгограда сообщили, что дерево, которое упало на ул. Журавлинской, не являлось ни сухостоем, ни больным. Жалоб от жильцов на его состояние не поступало. Управляющая компания уже приступила к работам по распилу ствола и веток дерева. Работы будут закончены до конца завтрашнего дня.

Пыльная буря, напомним, накрыла Волгоград поздно вечером. Коммунальные службы сегодня расчищали город от упавших веток. Энергетики восстанавливали электроснабжение на острове Сарпинский. Синоптики предупреждают и о других природных катаклизмах, которые прогнозируются в регионе – о ливнях, граде и урагане.



