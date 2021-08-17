Банк «Открытие» предлагает кредит с кешбэком для розничных клиентов

Экономика 17.08.2021 13:22 Реклама
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17.08.2021 13:22 Реклама
Банк «Открытие» запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку продаж кредита наличными. Это кредит со ставкой от 5,5% годовых с дополнительным преимуществом для клиента – возможностью погасить проценты накопленным кешбэком, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Оформляя кредиты «Нужные вещи», «Профессионал» или «Универсальный» заемщики смогут компенсировать до 100% суммы уплаченных по ним процентов бонусными рублями, и таким образом снизить размер ежемесячного платежа.
При оформлении кредита клиенту бесплатно выдается дебетовая карта Opencard, на которую начисляется сумма кредита. Оплачивая товары и услуги, держатель карты получает бонусные рубли, которыми при погашении кредита через мобильный или интернет-банк полностью или частично может компенсировать начисленные проценты. Дебетовая карта с начисленными кредитными средствами может быть доставлена клиенту в любое удобное место.
Ставка по кредиту наличными в банке «Открытие» составляет от 5,5% годовых, максимальная сумма кредита - 5 миллионов рублей, срок – до 5 лет. Помимо этого, клиентам доступно рефинансирование кредитов других банков, которые можно объединить в один на более выгодных условиях.
Оформить кредит или рефинансирование, а также ознакомиться с условиями, можно
по ссылке.
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