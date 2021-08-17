Вежливые аферисты оставили волгоградца без денег и секса





От мошенников в Волгограде пострадал 34-летний мастер железнодорожного участка, решивший провести вечер в компании путаны. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, мужчина увидел объявление об оказании услуг интимного характера и позвонил по указанному в нем телефону. Ему ответила женщина, которая сообщила, что стоимость ее услуг составляет 2000 рублей.

После перевода этой суммы железнодорожнику позвонил мужчина, пояснивший, что за интим еще надо оплатить страховку в размере 6000 рублей. Доверчивый волгоградец перевел денежные средства, однако ему снова позвонил неизвестный и сообщил, что деньги не поступили. Тогда жаждущий любви мужчина повторно перевел указанную сумму на номер телефона звонившего, после чего ему пришло сообщение, в котором было написано: "Спасибо за деньги". После этого он стал предпринимать многочисленные попытки связаться по тому же номеру телефона, но они оказались безуспешными. С заявлением волгоградец обратился в полицию. Мошенников ищут.



