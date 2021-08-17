Прожиточный минимум для детей в Волгоградской области отстал от жизни





В Волгоградской области собираются увеличить прожиточный минимум для детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете соцзащиты, соответствующие изменения будут внесены в постановление администрации региона, принятое еще в 2017 году.

В начале этого года размер детского прожиточного минимума в регионе составлял 8660 рублей. Однако на данный момент он не соответствует величине прожиточного минимума для детей в 2021 году - 10414 рублей. Планируется с 1 января 2022 года установить новый показатель для этой категории населения – 10 674 рублей. П рожиточный минимум будет учитываться для определения размера ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям. Эту выплату назначают в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется на условиях софинанирования за счет средств федерального и областного бюджетов, пояснили в комитете соцзащиты.



