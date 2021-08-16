В Волгоградской области за один месяц закрылись 312 организаций

Экономика 16.08.2021 09:55
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16.08.2021 09:55
Итоги демографии организаций за июнь 2021 года подвели в Росстате. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, за первый месяц лета в Волгоградской области было создано 110 предприятий малого и среднего бизнеса. Коэффициент так называемой рождаемости, исходя из расчета на 1000 организаций, учтенных органами госстатистики, составил 3,3 единицы. Это – самый низкий показатель среди регионов ЮФО. Активнее всего новые фирмы появлялись в Калмыкии, где коэффициент рождаемости достиг значения 7,9.
При этом в Волгоградской области в июне было ликвидировано 312 организаций, коэффициент смертности составил 9,2. Чаще всего в Южном федеральном округе закрывались фирмы в Астраханской области – 14,8 единиц. Самыми живучими оказались организации в Севастополе – этот показатель составляет здесь всего 3,1.
Ранее в администрации Волгоградкой области заявляли, что в данной статистике учитывается лишь информация о малых и средних предприятиях, а есть еще индивидуальные предприниматели и самозанятые, количество которых в прошлом году увеличилось. Также здесь поясняли, что снижение количества юрлиц не всегда означает фактическое закрытие бизнеса. А процессы ликвидации могут быть связаны с укрупнением, слиянием организаций, а также сменой организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта (к примеру, на ИП) для оптимизации финансовой деятельности, утверждали чиновники.
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