Особенные медальоны передали бойцам СВО волгоградские волонтёры





Волгоградцы 23 февраля в День защитника Отечества доставили участникам специальной военной операции гуманитарный груз. Как сообщает V102.RU, вес груза с медикаментами и другой помощью составил около 3 тонн.

Помимо необходимых для быта вещей, также бойцам передали подарки, детские рисунки и письма с теплыми пожеланиями от детей и жителей города. Для каждого из бойцов волонтеры подготовили медальоны с частицей земли Мамаева кургана.

Груз был доставлен и вручен участникам спецоперации прямо в праздничный день.

Фото: Алексей Волоцков