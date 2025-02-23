Общество

Без выходных и праздников: в центре Волгограда продолжается снос бывшего «МАНа»

Общество 23.02.2025 13:12
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23.02.2025 13:12


Сегодня, 23 февраля, в Центральном районе Волгограда, несмотря на праздничный день, продолжается снос павильона на ул. Гоголя, в котором на протяжении многих лет работал магазин «МАН». Как сообщает фотограф ИА «Высота 102», рабочие демонтируют окна и металлические конструкции в «хвосте» постройки. Арендаторы к этому дню успели вывезти все свое имущество.   


Как ранее сообщалось информагентством, снос начался еще накануне, 22 февраля, под присмотром правоохранительных органов. Ранее редакция рассказывала о споре бизнесмена Руслана Горшкова с администрацией Волгограда. Коммерсант приобрёл павильон, где располагались несколько кафе, а также находился магазин «МАН», в 2021 году. При этом ранее администрация города в судах уже добивалась сноса постройки, которой не оказалось в схеме размещения нестационарных объектов.


В марте 2023 года чиновники предприняли попытку снести объект по решению суда, однако новому собственнику удалось отложить демонтаж на два года.


Очевидно, что дни спорного объекта уже сочтены. Сотрудников правоохранительных органов сегодня на месте уже не замечено. Несколько рабочих неспеша продолжают демонтаж сооружения. В фургон грузят остатки оконных проемов и металлических конструкций. 

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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