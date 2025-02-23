В Камышине открыли бюст Героя России Даниила Ежова





В городе Камышине Волгоградской области прошло торжественное открытие бюста Героя России, командира отделения 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии сержанта Даниила Ежова. Как сообщает V102.RU, мероприятие состоялось на Алле Героев.

В мероприятии приняли участие военнослужащие Камышинского гарнизона, сослуживцы Даниила Ежова, а также общественники и чиновники. Право открыть бюст было предоставлено сыну Никите и его сослуживцу Алексею Савельеву.

Даниил Ежов погиб 18 августа 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Указом Президента России сержанту Ежову присвоено звание Героя России посмертно.

В конце церемонии участники мероприятия почтили память погибших защитников Отечества и возложили цветы.

Фото: администрация Камышина