Общество

В ЦПКиО Волгограда высадят вишневую аллею для футбольных болельщиков

Общество 23.02.2025 10:00
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23.02.2025 10:00


В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде появится вишневая аллея. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парка, новое место украсит участок дороги к стадиону «Волгоград Арена».

Высадка декоративной вишни планируется  на участке дороги от строящегося аттракциона «Русские горки» до склона со снежными горками. В период цветения аллея будет окрашиваться в нежно-розовый цвет. 


Площадка станет еще одним местом для ярких фотосессий и сможет посоревноваться своей красотой с аллеей сакур и церсиса.  

Фото: ЦПКиО

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