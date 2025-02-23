В ЦПКиО Волгограда высадят вишневую аллею для футбольных болельщиков





В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде появится вишневая аллея. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парка, новое место украсит участок дороги к стадиону «Волгоград Арена».

Высадка декоративной вишни планируется на участке дороги от строящегося аттракциона «Русские горки» до склона со снежными горками. В период цветения аллея будет окрашиваться в нежно-розовый цвет.





Площадка станет еще одним местом для ярких фотосессий и сможет посоревноваться своей красотой с аллеей сакур и церсиса.

Фото: ЦПКиО