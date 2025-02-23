Общество

В Волгоградской области с 24 февраля начнут штрафовать на миллион за съемку БПЛА

Общество 23.02.2025 12:07
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23.02.2025 12:07


В Волгоградской области с 24 февраля вступают в силу поправки законопроекта в региональный кодекс об административной ответственности, предусматривающий штрафы до миллиона рублей за съёмку БПЛА. Как сообщает V102.RU, соответствующий закон подписал и.о. губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин. 

Документ опубликован 14 февраля на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области. Ранее максимальный штраф составлял до 100 тысяч рублей.

С момента вступления поправок в силу штрафы составят для граждан  от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 300 тысяч до 1 млн рублей.

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