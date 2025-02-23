



Февральский снегопад заставил волгоградцев вспомнить про зимние забавы и выйти на улицу. Редкое в этом году явление стало настоящим подарком для жителей города, а особенно детворы, соскучившихся по катанию на ватрушках и санках.









Улицы города оживили покрасневшие от мороза щеки детей и счастливые улыбки их родителей, которые благодаря выпавшему снегу вновь смогли достать из кладовок санки с ватрушками и насладиться совместной прогулкой.









На улицах можно было встретить и волгоградцев с питомцами. Милые четвероногие также обрадовались белоснежному пейзажу и вдоволь смогли напрыгаться по хрустящему ковру, а также покрасоваться модными нарядами.









Стоит отметить, что не для всех жителей города это стало радостным событием. Напротив, некоторым это лишь прибавило дел в рабочие будни.

































Фото: Павел Мирошкин / V102.RU