Общество

Февральский снегопад позволил волгоградцам вспомнить настоящую зиму: смотрим фото

Общество 23.02.2025 17:36
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23.02.2025 17:36


Февральский снегопад заставил волгоградцев вспомнить про зимние забавы и выйти на улицу. Редкое в этом году явление стало настоящим подарком для жителей города, а особенно детворы, соскучившихся по катанию на ватрушках и санках.



Улицы города оживили покрасневшие от мороза щеки детей и счастливые улыбки их родителей, которые благодаря выпавшему снегу вновь смогли достать из кладовок санки с ватрушками и насладиться совместной прогулкой.  



На улицах можно было встретить и волгоградцев с питомцами. Милые четвероногие также обрадовались белоснежному пейзажу и вдоволь смогли напрыгаться по хрустящему ковру, а также покрасоваться модными нарядами.



Стоит отметить, что не для всех жителей города это стало радостным событием. Напротив, некоторым это лишь прибавило дел в рабочие будни.  









Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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