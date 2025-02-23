В Волгограде метель выгнала коммунальщиков на улицу





В Волгограде городские службы в течение ночи с 22 на 23 февраля устраняли последствия сильного снегопада на дорогах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии, в обработке улиц было задействовано порядка 70 единиц техники.

– К утру на всех основных городских магистралях обеспечено беспрепятственное движение транспорта - трамваи, троллейбусы, автобусы и электробусы работают в штатном режиме. С раннего утра на уборку от снега пешеходных зон и остановок общественного транспорта вышли дополнительные звенья районных и дорожных служб, – рассказали в мэрии.

В связи с ожиданием осадков в течение суток коммунальные службы продолжат работу в непрерывном режиме. За дворовые территории отвечают управляющие компании.