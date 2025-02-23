



В Волгограде и области синоптики спрогнозировали устойчивый минус. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, морозы будут сопровождаться снегом и гололедицей.

- В понедельник, 24 февраля, в регионе ожидается северный ветер 7-12 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы. Температура воздуха ночью -11…-16º, местами до -18º. Днем температура воздуха составит -4…-9º, - рассказали в Волгоградском ЦГМС.

Во вторник волгоградцев также ожидает небольшой снег и гололедица.

- В отдельных районах небольшой снег. На дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -11…-16º, местами до -18º. Днем температура воздуха составит -4…-9º, - добавили синоптики.