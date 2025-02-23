Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества губернатор Волгоградской области почтил память защитников Отечества на Мамаевом кургане, передает V102.RU.
Андрей Бочаров поднялся на главную высоту России и возложил цветы у Вечного огня, отдав дань памяти и уважения всем защитникам Отечества.
Напомним, 2025 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Волгоградская область активно готовится встретить знаменательную дату - 80-летие Великой Победы.
Фото: администрация Волгоградской области