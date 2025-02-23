В Волгограде задерживаются три рейса авиакомпании «Победа»





В аэропорту Волгограда задерживаются несколько рейсов авиакомпании «Победа». Как сообщает V102.RU со ссылкой на онлайн-табло аэропорта, в настоящий момент задержаны три рейса.

Так, был задержан рейс Волгоград — Санкт-Петербург, который должен был начать свой полет еще в 14:40. В 16:55 была лишь завершена посадка. В конечном счете прибытие было отложено на целых два часа - в 19:10.

Также был задержан рейс из Волгограда в Москву. Время начала рейса было перенесено на целых четыре часа - с 17:00 на 21:00. Второй рейс в Москву был перенесен с 21:00 на 02:00.