Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества





Президент РФ Владимир Путин поздравил поздравил военнослужащих и жителей России с праздником 23 февраля, передает V102.RU.





- Уважаемые товарищи, друзья, сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил России. Всех, кто получил суровую боевую воинскую закалку, прошел через трудные испытания, - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что данный праздник олицетворяет всенародную любовь и уважение к армии и флоту, к людям, для которых воинское дело стало профессией и высоким призванием, и ко всем, кто встал на защиту Родины.

- Нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России годом Защитника Отечества. Во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков, - подчеркнул глава государства.

В конце Путин также поблагодарил защитников страны за безупречную службу родине.

Видео: kremlin.ru